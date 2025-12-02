Трамп заявил, что значительную часть помощи Украина получила «наличкой»

Значительную часть помощи США Украина получила наличными деньгами. Об этом в ходе заседания кабмина заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты «больше не участвуют» в украинском конфликте финансово. Глава Белого дома отметил, что его предшественник Джо Байден «раздал 350 миллиардов долларов, словно конфеты».

«Это колоссальная сумма денег, и большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования», — сказал Трамп.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент США считает, что украинские власти злоупотребляли деньгами американских налогоплательщиков, выделенными Киеву.

30 ноября Трамп заявил, что коррупция на Украине представляет собой проблему и не способствует мирному урегулированию украинского конфликта.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее журналист раскрыл, как поступит Трамп в случае неудачи на украинском треке.