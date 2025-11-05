На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин изменил состав комиссии Совбеза РФ по информбезопасности

Путин ввел в состав комиссии СБ по информбезопасности замглав «Роскосмоса» и СК
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин своим указом внес изменения в состав Межведомственной комиссии Совета Безопасности страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что российский лидер ввел в состав Межведомственной комиссии СБ по информационной безопасности заместителя генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и первого заместителя председателя Следственного комитета РФ.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — отмечается в документе.

5 ноября Путин также провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Встреча прошла в очном режиме в Кремле. Помимо президента на ней присутствовали премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель председателя и секретарь СБ Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу и другие.

Одной из тем обсуждения стали испытания ядерного оружия. Глава государства сообщил, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не собирается его нарушать. Тем не менее страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения решат возобновить проведение испытаний, предупредил Путин.

Ранее Белоусов предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям.

