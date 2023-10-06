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Распущено правительство Кот-д'Ивуара

Reuters: президент Кот-д'Ивуара отправил в отставку премьера и правительство

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Luc Gnago/Reuters

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара отправил в отставку премьер-министра Патрика Аши и распустил правительство, сообщает Reuters.

Причины произошедшего пока неизвестны. Президент поручил министрам временно исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Ранее сообщалось, что премьер Пакистана Шахбаз Шариф инициировал процедуру роспуска Национального собрания страны, направив на утверждение президенту Арифу Алви соответствующее уведомление.

Отмечается, что при согласии главы государства нижнюю палату парламента распустят незамедлительно, а правительство уйдет в отставку.

При этом в случае, если президент не подпишет документ, Нацсобрание все равно распустят, а правительство расформируют за 48 часов.

До этого партия бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана Техрик-и-Инсаф призвала жителей к мирным протестам по всей стране после приговора ее лидеру по делу о мошенничестве.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.

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