Размер текста
А
А
А

Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России

Суд ООН отклонил большинство претензий по иску Украины к России по Донбассу

close
100%
Shutterstock

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью, передает РИА Новости.

По ее словам, суд признал, что РФ не нарушала свои обязательства по большинству статей конвенции, о которых говорится в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1).

Как заявила Донохью, суд постановил, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

До этого представитель РФ Александр Шульгин заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН неприемлем — он основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях.

В январе 2017 года Украина подала иск в отношении РФ в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российские власти указывали, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

Ранее Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами