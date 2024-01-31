Суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России

Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе. Об этом сообщила председатель суда Джоан Донохью, передает РИА Новости.

По ее словам, суд признал, что РФ не нарушала свои обязательства по большинству статей конвенции, о которых говорится в иске Украины, в том числе по статьям 10, 12 и 18 (пункт 1).

Как заявила Донохью, суд постановил, что Россия нарушила лишь одно положение конвенции — пункт 1 статьи 9. В ней идет речь о принятии мер для расследования действий лиц, которые могли совершить преступления на Украине.

До этого представитель РФ Александр Шульгин заявил, что иск Украины к России в Международном суде ООН неприемлем — он основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях.

В январе 2017 года Украина подала иск в отношении РФ в Международный суд ООН, потребовав признать российские действия в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма, а в Крыму — нарушающими Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Российские власти указывали, что «армия Украины и националистические батальоны с 2014 года обстреливают мирные города Донбасса».

Ранее Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены.