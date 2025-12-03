Песков заявил о готовности РФ встречаться с США столько, сколько нужно для мира

Песков: РФ и США проведут столько встреч, сколько нужно для мира на Украине

Россия готова проводить встречи с США в рамках урегулирования конфликта на Украине столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия он прокомментировал недавние переговоры российского лидера Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Представитель Кремля отметил, что РФ высоко ценит политическую волю хозяина Белого дома Дональда Трампа по «поиску развязок» конфликта на Украине.

«Мы все готовы встречаться столько, сколько потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования», — подчеркнул Песков.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры Путина и Уиткоффа. Также на встрече присутствовал зять американского лидера Джаред Кушнер. Сторонам не удалось найти компромисс при обсуждении мирного плана США. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители Москвы и Вашингтона договорились не раскрывать деталей переговоров. При этом специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал встречу продуктивной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали главный пункт спора в переговорах по Украине.