В Кремле выразили надежду, что США будут придерживаться «принципа тишины»

Песков: РФ надеется, что США не будут распространять подробности о переговорах

Российская сторона надеется, что Соединенные Штаты будут придерживаться «принципа тишины» в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вот этого принципа (тишины — ред.) мы будем придерживаться. Надеемся, что и наши американские визави также будут придерживаться этого принципа», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Москва не является сторонником «мегафонной дипломатии».

Представитель Кремля также заявил, что Россия готова проводить встречи с США в рамках урегулирования конфликта на Украине столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Песков подчеркнул, что РФ высоко ценит политическую волю президента США Дональда Трампа по «поиску развязок» конфликта.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Также на встрече присутствовал зять американского лидера Джаред Кушнер. Сторонам не удалось найти компромисс при обсуждении мирного плана США. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, основным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители Москвы и Вашингтона договорились не раскрывать деталей переговоров. При этом специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал встречу продуктивной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

