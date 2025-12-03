Рубио назвал главный пункт спора в переговорах по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал территории одним из ключевых пунктов спора в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью Fox News.

По его словам, речь идет о пространстве примерно в 30–50 км и 20% части Донецкой народной республики, которая на данный момент находится под контролем Киева.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Олег Соскин заявил, что Украина хотела использовать визит Уиткоффа для перемирия.