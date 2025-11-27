Арестовали президента и взяли столицу. Что известно о военном перевороте в Гвинее-Биссау?

В Гвинее-Биссау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждают, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев».

«Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка» Гвинеи-Биссау объявило 26 ноября о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, сообщает издание Jeune Afrique.

Мятежники во главе с бригадным генералом Дени Н'Каной заявили о взятии под контроль столицы Биссау, закрытии границ, «восстановлении независимости» и «приостановлении избирательного процесса». На всей территории государства ввели комендантский час.

Перед объявлением о перевороте около полудня сам президент сообщил Jeune Afrique, что его кабинет в президентском дворце занят людьми в военной форме. Одновременно были арестованы начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Ботче Канде. Никто из них не пострадал.

Как проходили выборы

Политический кризис развивался на фоне напряженной президентской гонки. В минувшее воскресенье, 23 ноября, в Гвинее-Биссау прошли выборы главы государства. Как сообщает «Африканская инициатива», в них участвовали 12 кандидатов, однако реальные шансы имели лишь двое: действующий президент Умаро Сиссоку Эмбало и независимый кандидат Фернанду Диаш, которого поддержали оппозиционные партии.

В ходе предвыборной кампании оба кандидата делали предвыборные обещания. Сиссоку говорил о необходимости обеспечить в стране стабильность, построить новые дороги и расширить доступ к воде. Диаш, напротив, акцентировал внимание на улучшении базовых услуг, национальном примирении и недопущении вмешательства военных в политику.

По окончании голосования о своей победе заявили оба соперника.

«Мы уже подсчитали наши данные и знаем, каков результат. Эти выборы были выиграны в первом туре. Мы только ждем подтверждения от компетентного органа (Независимой избирательной комиссии. — «Газета.Ru»), чтобы вывести людей на улицы для проведения демонстрации», — заявил Фернанду Диаш, поблагодарив избирателей «за стремление к переменам».

В штабе действующего президента также сообщили об уверенности в безоговорочной победе Эмбало и подчеркнули, что второго тура не будет. Руководитель штаба Антониу Оскар Барбоса призвал дождаться официального объявления итогов, которое назначено на четверг, 27 ноября.

«Африканская инициатива» отмечает, что после избрания в 2019 году Сиссоку обещал не баллотироваться на второй срок, однако позже изменил мнение и выдвинул свою кандидатуру на выборах. Во время своего правления он неоднократно говорил о трех попытках переворотов, но оппоненты утверждали, что президент сам инициировал политические кризисы, используя их как инструмент для давления на оппонентов.

После объявления о военном перевороте общественники и оппозиционные партии Гвинеи-Биссау осудили случившееся и заявили, что расценивают его как маневр главы государства с целью сорвать объявление результатов выборов, которые, как ожидается, будут для него неблагоприятными.

Версия мятежников

Вечером армейское руководство объяснило свои мотивы переворота и ареста президента.

По заявлению главы военного управления Диниза Н'Чамы, которое он зачитал в эфире государственного телевидения, в стране был раскрыт «план дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». По его словам, «Государственная разведывательная служба обнаружила склад оружия, угрожающий стабильности страны».

«С целью восстановления безопасности и порядка военное командование приняло радикальные меры, такие как закрытие границ и приостановка избирательного процесса», — заявил он.

Н'Чама также сообщил, что в стране для восстановления порядка и обеспечения национальной безопасности создан военный штаб.