Отстраненный от власти президент Гвинеи-Бисау прибыл в Конго

Отстраненный от власти военными и покинувший Гвинею-Бисау президент Умару Сисоку Эмбало прибыл из Сенегала в столицу республики Конго Браззавиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Президент Сисоку Эмбало прибыл в Браззавиль в субботу утром на частном самолете, арендованном властями», — сообщил источник.

Как ожидается, политик на определенное время останется в Конго.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждают, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 ноября в посольстве России рассказали, что в настоящее время столица Гвинеи-Бисау город Бисау находится полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования.

