В офисе Зеленского выступили против навязывания Украине условий мира

Подоляк: Украина не позволит, чтобы ей навязывали условия мира

Украина выступает против того, чтобы Киеву навязывали условия мира, подразумевающие ограничение безопасности страны и территориальные уступки. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк

«Украина стремится завершить войну и безусловно готова к переговорам. Мы опираемся на факты, сохраняем субъектность и не позволяем навязать условия, которые ограничивают нашу безопасность, территории или право на будущее», — написал он.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.ю

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.