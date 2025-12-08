Мерц прибыл в Израиль

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с официальным визитом в Израиль, где его принял президент страны Ицхак Герцог. Об этом сообщает пресс-служба израильского лидера.

Визит приурочен к 60-летию установления дипломатических отношений между странами. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая поставки израильских зенитных ракетных комплексов «Хец-3» для защиты Германии и Европы.

«Видеть установку произведенных в Израиле ракет «Хец-3» в Германии для защиты Германии и Европы — это нечто совершенно уникальное, трогательное и важное», — сказал Герцог.

Президент Израиля также отметил, что визит проходит на фоне реализации плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который, по его словам, открывает новые возможности для региона.

7 декабря Мерц на пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Германия не намерена в обозримом будущем признавать государственность Палестины. Лидер Германии подчеркнул, что сначала нужно шаг за шагом реализовать мирный план.

Ранее Мерц подал сотни заявлений из-за оскорблений в свой адрес.