В Белоруссии заявили о сращивании коррупционеров Украины и ЕС

МИД Белоруссии: дело Миндича говорит о сращивании коррупционеров Украины и ЕС
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Скандал вокруг дела бизнесмена Тимура Миндича говорит о сращивании коррупционеров Украины и Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Первый информационный».

Министр отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прямо говорил о тратах миллиардных сумм «непонятно куда».

«Это вообще о чем говорит? Это говорит о том, что здесь какое-то сращивание олигархических, коррупционных систем Европейского союза и Украины, которые эти деньги собирают, фактически, отбирая у европейских налогоплательщиков, у тех людей, которые сегодня ощутили ухудшение жизни», — сказал Рыженков.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее глава МИД Литвы нашел необычный способ борьбы с коррупцией на Украине.

