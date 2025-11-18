На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Литвы нашел необычный способ борьбы с коррупцией на Украине

Будрис призвал начать переговоры о членстве Украины в ЕС для борьбы с коррупцией
Министерство иностранных дел Литвы

Украина могла бы начать более быструю и эффективную борьбу с коррупцией, если бы в ближайшее время открылись переговоры о вступлении республики в Евросоюз. Такое мнение высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, чьи слова приводит LRT.

Он призвал еще больше помогать Украине, чтобы ситуации, вроде коррупционного скандала в сфере энергетики, больше не происходили.

«Это повод для нас сказать... давайте начнем переговоры [о вступлении в ЕС] как можно скорее, потому что мы можем исправить ситуацию, укрепить институты, привлечь компетентных людей и, в конечном итоге, создать правовую базу, которая снизит вероятность сохранения лазеек, благоприятных для коррупции», — заявил Будрис.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, за это время сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее глава МИД Финляндии нашла российский след в коррупции на Украине.

