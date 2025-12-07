В Белоруссии объяснили, зачем Литва «играет» с дронами

Правительство Литвы «играет» с дронами, чтобы получить деньги от Европейского союза (ЕС). Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Первый информационный».

«У них есть хороший учитель — Польша. Поиграть провокациями на [белорусской] границе для того, чтобы потом в Европе «трясти» какими-то призывами и просить денег», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В октябре Литва до декабря продлила частичное закрытие воздушного пространства на границе с Белоруссией. Такое решение было принято с учетом ситуации в сфере безопасности и возможных рисков для гражданской авиации, связанных с нарушением границы беспилотниками.

3 декабря глава министерства обороны балтийской республики Робертас Каунас заявил, что испанские военнослужащие направят в Литву системы Crow, которые предназначены для борьбы с беспилотниками. Министр отметил, что каждое решение по укреплению противовоздушной обороны страны, находящейся на восточном фланге НАТО, «является стратегическим сигналом».

Ранее в Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног».