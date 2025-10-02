Литва продлила ограничение полетов на границе до декабря

Литва продлила ограничение полетов на границе с Белоруссией до декабря

Литва продлила частичное закрытие воздушного пространства у участка границы с Белоруссией до декабря 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.

Отмечается, что такое решение было принято с учетом ситуации в сфере безопасности и возможных рисков для гражданской авиации, связанных с нарушением границы беспилотниками.

Вместе с тем литовская сторона намерена до конца 2025 года завершить подготовку документов, которые в критической ситуации должны упростить процедуру закрытия воздушного пространства.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией и дополнительно усилила охрану якобы из-за активности беспилотников и начала учений России и Белоруссии «Запад-2025». Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений «Запад-2025» проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

28 июля портал LRT сообщал о том, что в небе недалеко от Вильнюса был замечен беспилотник, тоже якобы залетевший с территории Белоруссии.

Ранее литовские военные установили «зубы дракона» на границе с Белоруссией.