В Белоруссии заявили, что Литва своими действиями «стреляет себе между ног»

Эйсмонт: Литва своими действиями с беспилотниками «стреляет себе между ног»

Действия Литвы в инциденте с беспилотником, нарушившим границу Белоруссии, глупы и являются выстрелом «себе между ног». Об этом заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт в беседе с ТАСС.

По ее словам, Вильнюс ранее «сел в лужу», закрыв границу с Белоруссией, а теперь допускает очередные глупости. Эйсмонт подчеркнула, что народам Литвы и Белоруссии это не нужно, но Минск готов ко всему.

«Однажды выстрелив себе в ногу, сейчас они стреляют уже себе между ног», — добавила пресс-секретарь.

1 декабря министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что литовский беспилотник нарушил воздушное пространство страны, в связи с чем Минск заявил Вильнюсу протест. По информации ведомства, инцидент произошел 30 ноября. В связи с инцидентом в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

По данным МВД Белоруссии, упавший в Гродно дрон из Литвы был оборудован фото- и видеокамерой с возможностью сбора разведывательных данных.

Ранее Лукашенко детально проинформировали об инциденте с литовским беспилотников.