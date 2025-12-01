На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах

Politico: Украина боится, что США хотят обойти Зеленского во время переговоров
Thomas Peter/Reuters

Киеву кажется, что Вашингтон хочет обойти украинского лидера Владимира Зеленского во время переговоров по урегулированию конфликта с Москвой. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, у украинцев сложилось впечатление, что США пытаются обойти Владимира Зеленского в консультациях с президентом РФ Владимиром Путиным и в этих условиях договориться с ним о чем-то.

«Затем [американцы хотят] вернуться к разговору с Украиной», — добавил источник издания.

30 ноября украинская и американская делегации провели встречу во Флориде. Но, как выяснило издание «Страна.ua», представителям Вашингтона и Киева не удалось достичь договоренностей по ключевым пунктам мирного плана. В частности, переговорщики с Украины отказались выводить войска из Донецкой народной республики, сославшись на конституционные ограничения.

Несмотря на это, Зеленский назвал состоявшуюся во Флориде встречу «очень конструктивной». В то же время он обратил внимание, что сторонам еще нужно проработать «непростые вещи».

Ранее журналисты узнали, что США захотели лишить Украину возможности вступления в НАТО.

