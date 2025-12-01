Зеленский назвал самый сложный вопрос в ходе переговоров с США

Зеленский: территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. Трансляция меропрития доступна на официальном YouTube-канале главы украинского государства.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров акцептовать сложно. И вопросы гарантий безопасности — важна конкретика от США и Европы», — сказал Зеленский.

По его словам, территориальный вопрос обсуждался более шести часов. Он добавил, что сейчас мирный план выглядит лучше, чем первоначальные 28 пунктов.

21 ноября США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарской Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли Евросоюза и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон рассказал о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.