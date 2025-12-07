В США заявили о создании правил для наказания «плохих лидеров»

Соединенные Штаты Америки создали систему правил, которая может помочь наказывать «плохих лидеров». Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон на форуме в Дохе, трансляцию вел телеканал DRM News на YouTube.

«Все это было попыткой создать систему, которая могла бы обуздать плохих лидеров. Таких, как [президент России] Владимир Путин, который хочет доминировать и уничтожать своих соседей. Лидеров, травмированных ужасными событиями. Поэтому они совершают ужасные поступки и могут действовать не так, как должны», — сказала экс-госсекретарь.

Клинтон добавила, что США при этом не соблюдали данные правила. Однако, по ее словам, страна должна стараться быть примером для других государств.

В сентябре Клингтон сообщила, что Демократическая партия продвигала идеи мира, где не будут доминировать белые мужчины-христиане. По ее мнению, сейчас администрация президента США Дональда Трампа пытается «повернуть время вспять» в этом вопросе.

Ранее Хиллари Клинтон похвалила «заклятого врага» Трампа.