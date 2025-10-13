Хиллари Клинтон похвалила «заклятого врага» Трампа

Бывший госсекретарь США и кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон похвалила своего «заклятого врага» Дональда Трампа за мирную сделку по Газе и освобождение израильских заложников. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на ее интервью каналу CBS.

«Я действительно высоко оцениваю президента Трампа и его администрацию [в разрешении конфликта на Ближнем Востоке]», — сказала Клинтон.

Она также выразила благодарность лидером арабских стран за приверженность плану и за то, что «они видят путь вперед к тому, что часто называют завтрашним днем».

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

