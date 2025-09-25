Хиллари Клинтон рассказала об идеальном мире в представлении демократов

Клинтон: демократы продвигали идеи, где не будут доминировать белые мужчины

Кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии Хиллари Клинтон рассказала, что ее партия продвигала идеи мира, где не будут доминировать белые мужчины-христиане. Об этом она сказала в эфире MSNBC.

По ее мнению, сейчас администрация президента США Дональда Трампа пытается «повернуть время вспять» в этом вопросе.

Клинтон подчеркнула, что гордится тем, что Соединенные Штаты всегда находились в процессе становления.

«Мы еще не достигли того «более совершенного союза», о котором мечтали, и даже вели гражданскую войну из-за этого», — заявила политик.

Она отметила, что на протяжении сотен лет люди протестовали, указывая, что реальность не соответствует идеалам демократов и тому, к чему необходимо стремиться. Клинтон считает, что именно это делает американский народ особенным как нацию.

«Идея повернуть время вспять и попытаться воссоздать мир, которого никогда не существовало, — мир, где доминировали, скажем прямо, белые мужчины определенных убеждений, религии, мировоззрения или идеологии, – наносит огромный ущерб тому, к чему мы должны стремиться», — подчеркнула экс-кандидат в президенты США.

Она добавила, что демократы были на пути к этой цели. Она назвала это правильным направлением.

