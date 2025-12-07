Стартовал Всероссийский патриотический форум

Всероссийский патриотический форум открылся в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие будет проходить с 7 по 10 декабря и объединит свыше 4 тыс. участников.

«В этом году он ознаменован тем, что мы не одни, с нами вместе участники из 25 стран мира и, наверное, правильнее сказать, что это не всероссийский форум, это уже международный форум, и это прекрасно», — заявила директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова в ходе церемонии открытия.

По ее словам, подготовка в мероприятию началась задолго до его проведения, в более чем 20 регионах состоялись тематические программы. Директор напомнила, что лозунгом проекта является очень точное выражение — «Сила России в людях».

Беликова поблагодарила организаторов мероприятия за плодотворную работу. Она добавила, что за предстоящие три дня мероприятие посетят более 4 тыс. участников.

Форум проводится в Национальном центре «Россия». Масштабное событие направлено на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и развитие патриотического воспитания молодежи. 9 декабря состоится церемония вручения национальной премии «Патриот».

До этого президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского патриотического форума и отметил, что мероприятие объединило большую сплоченную команду военнослужащих и ветеранов спецоперации на Украине.

Ранее участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование.