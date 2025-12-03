На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование

«Единая Россия» обеспечила бойцов возможностью переобучения
true
true
true
close
«Единая Россия»

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Инициатором выступила партия «Единая Россия», сообщается на сайте партии.

Поправки вносятся в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и распространяются на участников СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также на сотрудников силовых структур, выполняющих специальные задачи в зоне проведения операции или на прилегающих территориях.

Как ранее отмечал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, новая мера направлена на поддержку бойцов при возвращении к гражданской жизни.

«Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране», — пояснил он.

Поступление на обучение будет осуществляться на льготных условиях — так же, как и при получении первого среднего профессионального образования.

Предполагается, что изменения позволят участникам СВО повысить квалификацию, освоить новые компетенции и расширить профессиональные возможности в мирной жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами