Участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предоставляющий участникам специальной военной операции право на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Инициатором выступила партия «Единая Россия», сообщается на сайте партии.

Поправки вносятся в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и распространяются на участников СВО, контртеррористических операций, боевых действий, а также на сотрудников силовых структур, выполняющих специальные задачи в зоне проведения операции или на прилегающих территориях.

Как ранее отмечал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, новая мера направлена на поддержку бойцов при возвращении к гражданской жизни.

«Подобная мера укрепляет систему социальной защиты бойцов и подчеркивает признание заслуг наших защитников, а также способствует развитию системы профессионального образования в стране», — пояснил он.

Поступление на обучение будет осуществляться на льготных условиях — так же, как и при получении первого среднего профессионального образования.

Предполагается, что изменения позволят участникам СВО повысить квалификацию, освоить новые компетенции и расширить профессиональные возможности в мирной жизни.