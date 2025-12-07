Путин направил приветствие участникам Всероссийского патриотического форума

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам Всероссийского патриотического форума и отметил, что мероприятие объединило большую сплоченную команду военнослужащих и ветеранов спецоперации на Украине. Речь президента опубликована на сайте Кремля.

«Традиционная встреча вновь объединила большую, сплоченную команду — участников и ветеранов специальной военной операции, представителей военно-патриотических центров, общественных, молодежных, волонтерских организаций, средств массовой информации, педагогов и наставников», — заявил он.

Глава государства добавил, что участники подают достойный пример активной гражданской позиции и преданности стране. По его словам, они вносят вклад своей работой, свершениями в контексте социальных и других задач, которые определяют благополучие и качество жизни людей.

Президент подчеркнул, что личный пример участников форума, а также их таланты и энергия служат воспитанию детей на нравственных, духовных и патриотических идеалах.

Путин добавил, что общение с единомышленниками позволит обменяться опытом и составить планы на будущее.

До этого в пресс-службе Госдумы сообщили, что закон, включающий организации, оказывающие поддержку участникам спецоперации и их семьям, в перечень социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), которые имеют право на господдержку, вступит в силу 9 декабря.

Ранее участники СВО получили право на бесплатное второе профобразование.