На Западе узнали, как теперь жена Зеленского относится к мужу

Politico: жена Зеленского считает, что ему не следует добиваться переизбрания

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что украинскому лидеру не стоит продолжать свою политическую деятельность. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в настоящее время поддержка Зеленского находится на низком уровне. При этом на фоне коррупционного скандала люди, тесно сотрудничающие с президентом Украины, начали рекомендовать ему не баллотироваться на второй срок, следует из материала.

«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в материале.

На Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.

В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.

