Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена считает, что украинскому лидеру не стоит продолжать свою политическую деятельность. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.
По информации журналистов, в настоящее время поддержка Зеленского находится на низком уровне. При этом на фоне коррупционного скандала люди, тесно сотрудничающие с президентом Украины, начали рекомендовать ему не баллотироваться на второй срок, следует из материала.
«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — говорится в материале.
На Украине разгорелся скандал, в котором фигурировали имена Зеленского и бизнесмена Тимура Миндича, соратника украинского лидера, совладельца студии «Квартал 95». Речь идет об обвинительном заключении НАБУ по делу о коррупции.
В заключении НАБУ говорилось о том, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии тогдашнего министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена. Миндич также воспользовался «наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В.А.», значилось в соответствующем документе.
Ранее Песков рассказал, как действия ВС РФ должны повлиять на Зеленского.