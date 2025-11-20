Стало известно, что жена Зеленского знала о коррупции в энергетике страны

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена якобы была «тотально в курсе» масштабной коррупционной схемы в энергетике и оборонной отрасли страны. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, пишет RT.

Согласно его данным, фигуранты дела между собой обсуждают осведомленность первой леди Украины.

Утверждается, что Елена Зеленская якобы дружит с женой арестованного бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

«Напомню, что Светлана лично принимала по $500 тыс. наличными на то, чтобы у них там строительство продолжалось особняков... Елена Зеленская не могла не знать этого всего, настолько тесно — практически каждый день — общаясь с тем, кого называют на пленках Профессором. А это жена Чернышова».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Позднее оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) официально потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Ермака и кабинет министров. Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

