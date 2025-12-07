На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители Казахстана прибыли в Москву

Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участия в мероприятиях ПА ОДКБ
Максим Богодвид/РИА Новости

Делегация из Казахстана прибыла в Москву для участие в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Об этом сообщили на сайте Госдумы.

«Делегации стран — членов парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности прибыли для участия в мероприятиях ПА ОДКБ», — говорится в сообщении.

В Госдуме отметили, что в столице России представителей республики встретили во главе с председателем Мажилиса парламента Казахстана Ерланом Кошановым.

Кроме того, как отметили в нижней палате парламента, в Москву также прибыли делегации из Белоруссии, Таджикистана и Ирана.

8 декабря пройдет совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ на площадке Госдумы. Участники мероприятий обсудят вопросы противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности организации , а также гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ. Помимо этого, в ходе заседаний планируется обсудить проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

Ранее речь Токаева в Москве назвали сильным дипломатическим жестом высшего уровня.

