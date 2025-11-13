Речь Токаева в Москве назвали сильным дипломатическим жестом высшего уровня

Подписание декларации о переходе на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном является знаковым событием в постсоветской политической жизни, сообщил Telegram-канал KeyNews со ссылкой на слова директора аналитического центра российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко.

«Эти отношения прошли путь от просто «дружбы» в 90-х годах к углубленному стратегическому партнерству и союзничеству. Это закономерный итог 33 лет интеграционных усилий Москвы и Астаны, сконцентрированных в рамках таких проектов как ЕАЭС, ОДКБ и СНГ», — сказал Серенко.

Он отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал открытую и уверенную поддержку России в трудный для нее период.

«Московская речь Касым-Жомарта Токаева является сильным дипломатическим жестом высшего уровня, направленным на укрепление доверия на личном треке между лидерами двух стран», — отметил политолог.

По его словам, подписание декларации отражает новую реальность в международных отношениях между странами.

«Казахстан, несмотря на свою многовекторную политику, рассматривает Россию как ключевого, неоспоримого и приоритетного союзника. Тоже самое касается и позиции Москвы в отношении Астаны», — добавил Серенко.

Политолог отметил, что подписание декларации свидетельствует о прочности связей между государствами.

«Фактически, документ легитимизирует и закрепляет уже существующий высокий уровень отношений наших стран, выводя их на качественно новые перспективы с более доверительным и скоординированным дизайном. Есть все основания полагать, что нужный баланс команды Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева смогут сформировать быстро и успешно», — заключил политолог.