На Западе считают, что США хотят усадить в Киеве нового лидера

Журналист Стейган: США планируют избавиться от Зеленского
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

США планируют «избавиться» от президента Украины Владимира Зеленского, так как он не хочет принимать позицию Вашингтона по конфликту на Украине. Об этом заявил норвежский журналист Пол Стейган в статье на своем сайте.

«США хотят избавиться от Зеленского и усадить в Киеве лидера, который согласится с политикой [президента США Дональда] Трампа», — написал журналист.

По его словам, к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки украинской власти, приложило руку Федеральное бюро расследований США. При этом украинские политики уже готовятся бороться за власть, считает Стейган. В частности, он обратил внимание, что бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович, который уехал из страны, а сейчас позиционирует себя как человек, готовый отправиться в Москву для переговоров, гарантирующих мир, заявил, что дни Зеленского в Верховной раде «сочтены».

Похожее мнение о судьбе Зеленского высказал и американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер. Он заявил, что США «только что расправились» с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и теперь собираются свергнуть Верховную раду.

Ранее британский аналитик выразил мнение, что Зеленский думает о плане побега.

