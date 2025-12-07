На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине раскрыли последствия отставки Ермака для Зеленского

«Страна.ua»: отставка Ермака заметно ослабила контроль Зеленского над Украиной
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Контроль президента Украины Владимира Зеленского над республикой ослаб после отставки главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Журналисты отметили, после отставки Ермака между Зеленским и близкими к демократам США кругами «установилось перемирие».

«Последние считают, что Зеленский уже достаточно ослаблен, деморализован и теперь они могут взять Банковую, фракцию «Слуги народа» и правительство под свой контроль, потому и притормозили дальнейшую раскрутку дела против [бизнесмена Тимура] Миндича», — говорится в материале.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Органы выявили схему отмывания денег в секторе и предъявили обвинения восьми предполагаемым участникам преступной группы. Главным фигурантом стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. В результате в отставку был отправлен глава Минюста Герман Галущенко, также Зеленский вывел своего соратника Андрея Ермака из состава СНБО и ставки верховного главнокомандующего.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.

