Министр юстиции Украины Галущенко написал заявление об отставке

Свириденко: Галущенко подал заявление об отставке с должности министра юстиции
Герман Галущенко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко внесла в Верховную раду заявление об отставке министра юстиции страны Германа Галущенко. Об этом она написала в Telegram-канале.

Она отметила, что соответствующее заявление подала и в отношении министра энергетики Украины Светланы Гринчук. Оба заявления будут рассмотрены в Раде.

До этого украинское правительство из-за коррупционного скандала отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны Галущенко. Исполнять обязанности министра назначена замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

11 ноября после сообщений о проведении обысков у Галущенко в связи с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики, он был внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец». На странице с его персональными данными министр был назван мародером, вором и членом ОПГ.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

Ранее в НАБУ узнали, что в деле «кошелька» Зеленского замешаны СБУ и прокуратура.

