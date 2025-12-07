На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Испании заявили об отставании Европы от стремительно меняющегося мира

El Mundo: ЕС оказался не готов к стремительным переменам в мире
Global Look Press

Европа серьезно отстает в мире, который меняется с головокружительной скоростью. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

В материале утверждается, что в Европе «потрясены» представленной Белым домом новой Стратегией нацбезопасности США. По мнению автора, в ней важно даже не столько содержание, сколько «жесткость формулировок» и доказательство того, как Европа отстает.

«Она далеко позади в мире, который меняется с головокружительной скоростью, к чему ЕС, похоже, не готов», — говорится в публикации.

Как писала газета The Wall Street Journal, документ стал настоящим «ударом» по Евросоюзу. В нем европейские страны представлены как «своенравные, приходящие в упадок державы», которые уступили свой суверенитет Евросоюзу и которыми руководят правительства, подавляющие демократию.

Среди прочего в нем подчеркивается, что восстановление мира на Украине позволит «стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны и восстановить стратегическую стабильность с Россией». Белый дом также раскритиковал политику некоторых европейских членов в отношении Киева, заявив, что «большинство европейцев хотят мира, однако это желание не воплощается в политику в значительной степени из-за того, что правительства этих государств подрывают демократические процессы».

Ранее Медведев назвал новую стратегию нацбезопасности США «попыткой разворота огромного корабля».

