Глава «Союза за разум и справедливость» Вагенкнехт предложила снять санкции с РФ

Глава немецкого консервативного «Союза за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в публикации в социальной сети X призвала Евросоюз снять санкции с РФ ради прекращения огня на Украине.

«Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня», — заявила она.

При этом Вагенкнехт была возмущена решением Евросоюза предоставить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на фоне коррупционного скандала.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о начале операции по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. В ходе операции обвинения в участии в коррупционных схемах были предъявлены «кошельку» президента Украины Тимуру Миндичу, а также бывшим министрам энергетики страны Светлане Гринчук и Герману Галущенко.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество. Украинские СМИ писали, что за принятие этого плана Трамп остановит все дела о коррупции на Украине. При этом западные журналисты называют план американского лидера уступкой РФ.

Ранее Сара Вагенкнехт решила покинуть пост председателя своей партии.