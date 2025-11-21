На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Немецкие консерваторы предложили снять санкции с РФ

Глава «Союза за разум и справедливость» Вагенкнехт предложила снять санкции с РФ
true
true
true
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Глава немецкого консервативного «Союза за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт в публикации в социальной сети X призвала Евросоюз снять санкции с РФ ради прекращения огня на Украине.

«Чтобы вновь суметь оказывать влияние на переговоры, европейцам следовало бы предложить прекращение санкций и возобновление отношений в области энергоресурсов с Россией в обмен на прекращение огня», — заявила она.

При этом Вагенкнехт была возмущена решением Евросоюза предоставить Украине «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов на фоне коррупционного скандала.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о начале операции по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе. В ходе операции обвинения в участии в коррупционных схемах были предъявлены «кошельку» президента Украины Тимуру Миндичу, а также бывшим министрам энергетики страны Светлане Гринчук и Герману Галущенко.

19 ноября издание Axios сообщило, что США совместно с Россией разрабатывают новый мирный план по Украине.

20 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп потребовал от украинского коллеги Владимира Зеленского немедленно согласиться на его план. Украинский лидер согласился на сотрудничество. Украинские СМИ писали, что за принятие этого плана Трамп остановит все дела о коррупции на Украине. При этом западные журналисты называют план американского лидера уступкой РФ.

Ранее Сара Вагенкнехт решила покинуть пост председателя своей партии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами