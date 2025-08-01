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Маск призвал страны Евросоюза покинуть альянс

Маск призвал страны ЕС покинуть блок, поскольку он разрушает демократию в Европе
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Nathan Howard/Reuters

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск призвал на своей странице в соцсети X страны Евросоюза покинуть альянс, так как он разрушает демократию в Европе.

»Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать. Он (Евросоюз. — «Газета.Ru») разрушает демократию в Европе», — поделился Маск.

Газета Irish Times писала, что Европейский суд постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья как причину отказа в размещении беженцев.

Во второй половине июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна может задуматься о выходе из Евросоюза, если ситуация дойдет до точки невозврата.

В конце июня политолог, депутат Госдумы России Константин Затулин сказал в беседе с «Газетой.Ru», что стремление ЕС ограничить право голоса таких стран, как Венгрия или Словакия, по вопросу Украины, ведет к распаду этого объединения «если не сейчас, то в будущем».

Ранее экс-дипломат заявил, что Трампу бы хотелось распада Евросоюза.

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