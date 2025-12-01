На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас заявила, что переговоры с РФ не в интересах Европы

Каллас: переговоры с РФ в нынешней ситуации не в интересах ЕС
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что вести переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам нужно поставить их (власти РФ) в такое положение, при котором им придется вести переговоры. Сейчас они не в этом положении, потому что считают, что могут пересидеть нас», — сказала она.

Таким образом она отреагировала на сообщение администрации США о разработке плана по урегулированию на Украине.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде.

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, а затем переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Однако источники в украинской делегации говорили об «определенном давлении» со стороны США. Они отмечали, что переговоры проходили «непросто».

Ранее отставной подполковник ВС США обвинил НАТО в срыве мирного плана Трампа.

