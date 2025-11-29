Отставной подполковник ВС США обвинил НАТО в срыве мирного плана Трампа

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытках сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине.

По мнению Дэвиса, лидеры НАТО не готовы принять ключевое условие о прекращении расширения альянса на восток, что является основным препятствием для мирного урегулирования.

«Именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять — мира не будет», — заявил Дэвис.

Как отметил отставной военный, спецоперация России на Украине была вызвана в том числе вероятностью вступления страны в НАТО. Руководство альянса, по его словам, продолжает блокировать предложения о нейтральном статусе Украины для укрепления собственного влияния в регионе.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе. Он включал отказ Киева от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США.