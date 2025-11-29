На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отставной подполковник ВС США обвинил НАТО в срыве мирного плана Трампа

Экс-подполковник Дэвис: НАТО пытается саботировать мирный план США по Украине
true
true
true
close
DanielLDavis1/X

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в соцсети X обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в попытках сорвать мирный план американского президента Дональда Трампа по Украине.

По мнению Дэвиса, лидеры НАТО не готовы принять ключевое условие о прекращении расширения альянса на восток, что является основным препятствием для мирного урегулирования.

«Именно в этот момент лидеры НАТО саботировали усилия Трампа по прекращению конфликта. Я указываю на Марка Рютте и Урсулу фон дер Ляйен, которые ясно дали понять — мира не будет», — заявил Дэвис.

Как отметил отставной военный, спецоперация России на Украине была вызвана в том числе вероятностью вступления страны в НАТО. Руководство альянса, по его словам, продолжает блокировать предложения о нейтральном статусе Украины для укрепления собственного влияния в регионе.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе. Он включал отказ Киева от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

29 ноября украинская делегация отправилась в Соединенные Штаты для дальнейшего обсуждения мирного плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации на переговорах с США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами