Ермак хотел стать президентом Украины

Гончаренко: Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак еще в 2019 году советовался с американским политтехнологом о том, как возглавить республику. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ссылаясь на интервью бывшего пресс-секретаря украинского лидера Юлию Мендель.

По ее словам, Ермак вел себя как «мощный менеджер» и даже просил других чиновников не выполнять прямых приказов Зеленского.

Мендель также подтвердила, что лично получала от Ермака такие указания.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Ермак отклонял предложения развивать контакты с зятем Трампа.