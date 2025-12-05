На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сырский выступил за мир на Украине без отказа от территорий

Сырский: для Украины неприемлемо отдавать часть территории
Global Look Press/Reuters

Украина не намерена отдавать территорию. Об этом, передает «РБК-Украина» заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Конечно, для нас неприемлемо просто отдавать территорию. Что это вообще значит-сдать нашу землю? Именно для этого мы боремся; поэтому мы не отдаем нашу территорию», — считает он.

По его мнению, справедливый мир для Украины означает мир без предварительных условий, без отказа от территории и остановку вдоль текущей линии соприкосновения.

До этого газета The Wall Street Journal писала о том, что лидеры стран Европы заявили президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он не должен соглашаться на требования России, не заручившись гарантиями безопасности со стороны США.

В беседе в числе прочих участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они утверждали, что именно Вашингтон должен играть ключевую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По их мнению, США должны четко обозначить свою позицию по этому вопросу прежде чем Киев будет рассматривать требования, выдвигаемые Россией.

Ранее в Госдуме раскрыли, чем обернется несговорчивость Украины.

Переговоры о мире на Украине
