Стали известны темы переговоров США и Украины во Флориде

WSJ: на переговорах во Флориде делегации обсуждают график выборов на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

На американо-украинских переговорах во Флориде стороны обсуждают график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США Дональда Трампа.

Газета уточняет, что делегации встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. США на переговорах, кроме него, представляют госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

До этого глава украинской делегации, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил о начале переговоров с американской стороной. Он заявил о «четких директивах и приоритетах — защите украинских интересов, предметном диалоге и движении вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве».

После почти двух часов обсуждений участники встречи сделали перерыв, после чего переговоры возобновились. Первую часть встречи Уиткофф оценил позитивно. Он также подтвердил, что в начале недели отправится в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Рубио извинился перед делегацией Украины за непогоду.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
