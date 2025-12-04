В МИД РФ заявили, что готовность Умерова к переговорам будет видна со временем

Захарова: время и результат покажут, насколько Умеров готов к переговорам

Для России на переговорах по урегулированию украинского конфликта важна не личность главы делегации Украины, а готовность к работе над устранением первопричин конфликта. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, готовность к диалогу со стороны нового главы делегации Украины Рустема Умерова покажут только время и конкретные результаты.

С 3 на 4 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили отсутствие деталей после переговоров России и США.