Панда Катюша нарисовала свою первую картину

Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала первую картину. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Гендиректор показала абстракцию вместе с художницей. Подписчики канала встретили художества молодой панды восторгом.

«Талантище», «Катюша умничка, видно, что старалась», «Кандинский отдыхает», «Талантливая девочка», — восхитились комментаторы.

Также Светлана Акулова показала тренинг панды, который проводил ведущий зоотехник отдела Фауна Китая Александр Вервальд — на занятии юная медведица демонстрировала свои навыки. Катюша показала, как дает осмотреть лапы, перемещается по вольеру вслед за кипером, показывает зубы, дает почесать себе спину расческой.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панду Катюшу отселили от матери.