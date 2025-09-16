На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Панда Катюша нарисовала свою первую картину

Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала картину
true
true
true
close
Telegram-канал «Светлана Акулова»

Панда Катюша из Московского зоопарка нарисовала первую картину. Об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

Гендиректор показала абстракцию вместе с художницей. Подписчики канала встретили художества молодой панды восторгом.

«Талантище», «Катюша умничка, видно, что старалась», «Кандинский отдыхает», «Талантливая девочка», — восхитились комментаторы.

Также Светлана Акулова показала тренинг панды, который проводил ведущий зоотехник отдела Фауна Китая Александр Вервальд — на занятии юная медведица демонстрировала свои навыки. Катюша показала, как дает осмотреть лапы, перемещается по вольеру вслед за кипером, показывает зубы, дает почесать себе спину расческой.

Ранее в Московском зоопарке сообщили, что панду Катюшу отселили от матери.

