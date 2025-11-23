Япония рискует потерять всех панд из-за заявлений нового премьера о Тайване

Kyodo: Япония может остаться без больших панд из-за спора с Китаем

Япония может лишиться всех больших панд в своих зоопарках из-за ухудшения отношений с Пекином, которое произошло после заявлений нового премьера Санаэ Такаити о возможном кризисе вокруг Тайваня. Об этом 22 ноября сообщило агентство Kyodo.

По данным агентства, слова главы правительства о том, что военный сценарий вокруг Тайваня может создать для Японии «угрозу выживания», вызвали недовольство в Китае. На этом фоне под вопросом оказалось продление программы аренды панд, а срок возвращения родившихся в токийском зоопарке детенышей Сяо Сяо и Лэй Лэй истекает в феврале.

В выходные к Уэнскому зоопарку продолжали приходить большие очереди — посетители хотят успеть попрощаться с единственными в стране пандами. Поклонники животных выражали опасения, что из-за политических разногласий панды могут полностью исчезнуть из японских зоопарков.

Один из гостей, сотрудник компании из Киото, отметил, что панды для многих являются «особенными животными, которые просто своим видом дарят спокойствие», и выразил надежду, что они смогут остаться.

В июне все четыре большие панды, которые находились в аренде в зоопарке префектуры Вакаяма, были отправлены обратно в Китай, и теперь в Японии осталась только пара из Уэно.

Генеральный секретарь Ассоциации японо-китайской дружбы Юкинори Йокоми заявил, что опасается постепенного сворачивания обменных программ. По его словам, панды всегда были «посланниками мира» между двумя странами, и он выразил надежду, что нынешний конфликт удастся урегулировать.

Ранее в России при раскопках нашли «панду из ада».