Навроцкий заявил, что Украина обороняется благодаря Польше

Президент Польши Кароль Навроцкий во время посещения логистического хаба Жешув напомнил, что оборона Украины в конфликте с Россией до сих пор возможна благодаря усилиям Варшавы. Отрывок из его выступления опубликован на YouTube.

«Нужно глубоко осознавать, что особенно в первые месяцы, но также и в последующие годы благодаря усилиям польского народа, благодаря усилиям польских солдат и благодаря таким местам, как логистический хаб на Подкарпатье, возможна оборона Украины от Российской Федерации», — заявил Навроцкий.

Накануне представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач призвал Владимира Зеленского определиться, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей, ведь Киев «находится в трудном положении» и ей нужны союзники. По его словам, у польского лидера Кароля Навроцкого нет планов относительно визита в Киев, а приглашение Зеленскому посетить Варшаву остается в силе.

Ранее президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина.