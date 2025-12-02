В канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей

Представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач в эфире Radio Zet призвал Владимира Зеленского определиться, хочет ли он дружбы и хороших отношений с Польшей, ведь Киев «находится в трудном положении» и ей нужны союзники.

«Этим потенциальным другом являются Польша и польский президент, но именно украинский президент должен проанализировать, хочет ли он этой дружбы и хороших отношений», – сказал Пшидач.

По его словам, у польского лидера Кароля Навроцкого нет планов относительно визита в Киев, а приглашение Зеленскому посетить Варшаву остается в силе.

«Он может приехать в Варшаву в любой момент, но также для того, чтобы мы согласовали определенные вопросы и приняли решение, например, по исторической тематике», – заявил Пшидач, имея в виду события в Волыни.

Тема событий, произошедших в Волыни во время Второй мировой войны, продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский союз. В свою очередь Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

