Россия и Индия призвали к реформе Совбеза ООН

Россия и Индия призвали к реформе Совбеза ООН для отражения современных реалий
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Россия и Индия в совместном заявлении по итогам переговоров призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Заявление опубликовано на сайте Кремля.

«Стороны призвали к всеобъемлющей реформе Совета Безопасности ООН, чтобы отразить современные глобальные реалии и сделать его более представительным, эффективным и действенным в решении вопросов международного мира и безопасности», — говорится в заявлении.

Кроме того, Россия подтвердила поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совбеза международной организации.

Стороны также выделили значимость сотрудничества в формате «Группы двадцати» и договорились активизировать его.

5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели завершились переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Норендра Моди. Они продолжались более двух часов. По итогам переговоров Россия и Индия согласовали программу экономического сотрудничества до 2030 года.

Ранее Моди сообщил о работе Индии и России над безвизовым режимом.

