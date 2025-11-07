На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России оценили масштабы дезертирства в рядах ВСУ

Захарова: ежемесячно из ВСУ дезертируют до 18 тысяч бойцов
Violeta Santos Moura/Reuters

Официальные данные Генеральной прокуратуры Украины свидетельствуют о том, что ряды армии страны ежемесячно покидают до 18 тыс. дезертиров. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Средние показатели количества покинувших ряды ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru») и поля боя в принципе только по официальным данным <...> сохраняются на уровне от 15 до 18 тыс. человек», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тыс. уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части. Еще 53 тыс. дел были возбуждены за прямое дезертирство.

«В действительности же общая цифра, по оценкам экспертов, может достигать полумиллиона человек», — подчеркнула представитель МИД РФ.

Она добавила, что с 1 июня 2025 года на Украине изменились правила учета дезертиров. В результате командиры подразделений ВСУ начали скрывать случаи дезертирства, чтобы «временно сохранить выплаты», которые начисляются на солдат. При этом Киеву также выгодно занижать официальную статистику, поэтому он «не дает цифры во всей их так называемой «красоте».

Ранее СМИ раскрыли причины массового дезертирства в ВСУ.

