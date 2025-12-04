В Британии назвали «чепухой» заявление России о войне с Европой

Заявление России о том, что Европа хочет войны, является «чепухой». Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Софи Наземи, пишет Politico.

«Эти комментарии — очередная чепуха», — сказала она.

По ее словам, европейские страны поддерживают право Украины на самооборону согласно международному праву. Наземи подчеркнула, что НАТО готово ответить на любые угрозы «сплоченно и решительно».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз мешает мирному процессу, который организовал президент США Дональд Трамп. Европейские страны, по его словам, «до сих пор живут в иллюзиях» о нанесении России стратегического поражения, «хотя головой понимают, что это невозможно».

Путин также не раз подчеркивал, что Россия не хочет воевать с Европой. 27 ноября на пресс-конференции в Бишкеке глава государства выразил готовность «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны.

При этом он подчеркнул, что если Европа вдруг захочет воевать с Россией и начнет, «мы готовы прямо сейчас».

Ранее Путин заявил, что на Западе хотят обвинить РФ в срыве переговоров.