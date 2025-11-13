Покинувшего Украину Тимура Миндича хотят лишить гражданства Украины

Соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого обвиняют в коррупции, хотят лишить гражданства. Об этом со ссылкой на источники пишет «РБК-Украина».

«Миндича могут лишить гражданства, вопросы изучают юристы», — говорится в сообщении.

Как сообщили источники агентства, лишение гражданства «не повредит никаким процессуальным действиям» против Миндича.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски. Кроме того, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского.

Ранее на Украине подтвердили выезд из страны соратника Зеленского.