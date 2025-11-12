На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине подтвердили бегство «кошелька Зеленского» из страны

Погранслужба Украины подтвердила выезд из страны соратника Зеленского Миндича
Еврейская община города Днепр

Бизнесмен Тимур Миндич покинул территорию Украины законным образом. Об этом сообщила государственная пограничная служба страны на своем сайте.

«Широкий общественный резонанс привел к появлению в средствах массовой информации 10 ноября сообщения, что гражданин Украины Тимур Миндич незаконно пересек границу и сбежал с Украины... Отметим, что пересечение границы данным гражданином происходило законно», — отмечается в сообщении.

В погранслужбе уточнили, что в отношении Миндича не был установлен запрет на выезд из страны, а также подчеркнули, что не получали от правоохранительных органов никаких указаний, обязывающих задерживать бизнесмена при попытке пересечь границу.

12 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что совладелец компании «Квартал 95» Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» президента Владимира Зеленского, покинул страну перед обысками. По словам другого украинского депутата Алексея Гончаренко, сегодня суд в Киеве заочно арестовал Миндича на 60 суток.

В среду антикоррупционные органы Украины организовали обыски у Миндича, а также в «Энергоатоме» и у главы минюста Германа Галущенко. НАБУ утверждает, что оперативные мероприятия ведутся по делу о коррупции в сфере энергетики. В ходе расследования, которое длилось 15 месяцев, ведомство смогло записать на аудио тысячу часов разговоров и опубликовало несколько из них. Однако НАБУ не раскрывает, были ли сделаны записи в квартире Миндича, которую посещал Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили офис Зеленского в попытках блокировать Telegram-каналы на фоне коррупционного скандала.

Новости Украины
