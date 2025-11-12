Украинского министра отстранили от исполнения обязанностей

Украинское правительство из-за коррупционного скандала отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.

«Приняли решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции», — написала она.

Исполнять обязанности министра, по словам Свириденко, будет замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак.

11 ноября министерство юстиции Украины сообщило, что у Галущенко прошли обыски.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в своих соцсетях о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. В качестве иллюстрации к публикации были приложены фотографии с уже изъятыми в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

После сообщения НАБУ депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что бюро проводит обыски у Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Галущенко занимал пост министра энергетики Украины с 2021 по 2025 годы. В июле 2025 года он перешел на пост министра юстиции.

Также, по словам Железняка, обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого критики украинского президента Владимира Зеленского называют его кошельком.

Ранее на Западе назвали обыски НАБУ у Миндича ответом на политику Зеленского.